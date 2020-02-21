謝長廷臉書。

謝長廷臉書。

新冠肺炎疫情延燒，停靠在日本的郵輪鑽石公主號受其影響，遭到長時間封船進行檢驗，近日終於解禁，台灣也順利派遣華航到日本進行撤僑。

駐日代表謝長廷對撤離行動全程關注，並在臉書上貼出照片表示，準備回國的國民已經抵達羽田機場，將在防疫人員的協助下登機，並於稍晚抵達台灣。

謝長廷在文末表示，這趟旅行的過程，對乘客而言，好像上演不同電影，有輕鬆、有懸疑、有驚險、有恐怖、也有政令宣導片，還好最後以大團圓收場，相信大家都終身難忘；並祝福歸國的人們一路順風。

(中時電子報)