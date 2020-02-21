公主號台客包機準備起飛 謝長廷：這趟旅行大團圓收場 20:302020/02/21 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 我駐日代表謝長廷21日到橫濱港迎接今天下船的5名台灣旅客，並與船上的魔術師陳日昇合影。(取自謝長廷臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 謝長廷臉書。 謝長廷臉書。 新冠肺炎疫情延燒，停靠在日本的郵輪鑽石公主號受其影響，遭到長時間封船進行檢驗，近日終於解禁，台灣也順利派遣華航到日本進行撤僑。 駐日代表謝長廷對撤離行動全程關注，並在臉書上貼出照片表示，準備回國的國民已經抵達羽田機場，將在防疫人員的協助下登機，並於稍晚抵達台灣。 謝長廷在文末表示，這趟旅行的過程，對乘客而言，好像上演不同電影，有輕鬆、有懸疑、有驚險、有恐怖、也有政令宣導片，還好最後以大團圓收場，相信大家都終身難忘；並祝福歸國的人們一路順風。 (中時電子報) #謝長廷 #準備 #這趟 #團圓 #收場 也許您會感興趣 推薦閱讀 重複隔離說惹議 謝長廷緊急改口 04:102020/02/17 焦點新聞 謝長廷免隔離說 遭外交部打臉 04:102020/02/17 生活新聞 謝長廷親任公主號緊急應變小組召集人配合中央決策 18:082020/02/17 國際 謝長廷又來亂了 04:102020/02/18 時論廣場 短評／從小明到小夫 04:102020/02/18 時論廣場 謝長廷說明公主號台籍旅客分批下船原因 10:212020/02/19 國際 接公主號台人下船 謝長廷濕了眼眶：都過去了… 07:462020/02/20 政治 鑽石公主號今有9台人下船 謝長廷親自迎接 11:252020/02/20 國際 台女赴馬來西亞工作失聯 警千里連線助團圓 16:162020/02/20 社會 謝長廷： 終於接到19名國人 2名台籍船員沒能返台 13:212020/02/21 國際 政治熱門新聞 「罷黃」如火如荼！連署站曝最新驚人進度... - 政治 罷韓太超過 韓粉出大招反制：爽啦！ - 政治 「罷韓」將破50萬？網友說最不滿這句話 - 政治 傷害台灣民主 韓粉怒吼：吳子嘉公開向韓國瑜道歉 - 政治 抓到了？罷韓團體列韓市府5大弊端 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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