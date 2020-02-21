新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，影響全球經濟發展動能，衝擊投資信心，面對這隻黑天鵝，投資布局難度升高，台新銀行提出投資理財提出「控風險、降波動、布局平衡」三策略建議，期強化投資佈局趨吉避凶，貨幣配置上，建議關注市場波動下的美元與日圓走勢伺機布局。

台新銀行表示，在資產配置上應先以「控風險」為優先訴求，建議可將資金轉入保險，特別是應重新檢視自己的醫療保障，評估既有的醫療險，是否足以支應需求發生時所需的醫療相關費用，甚至是醫療過程暫無法工作時，現有保險的理賠額，是否足以維持生活所需。此外，也應檢視所投保的壽險，能否在意外發生時發揮保障及照顧家人的功能。

台新銀行指出，若擔心投資部位可能受疫情衝擊，對於穩定金流需求者，可兼顧降低資產波動，又能維持較高金流收入的「降波動」策略，建議配置新興債與高收益債。主要因市場避險需求升溫下，資金轉進公債，將帶動美國公債殖利率回落。在另一方面，歐美央行在近期會議中，都宣稱將持續維持低利率的寬鬆貨幣政策，在低利環境中，債券相對受市場資金的青睞，有機會持續吸引資金進駐並推升價格。

對於「布局平衡」的投資策略，台新銀行建議，預期疫情為短期影響，可佈局平衡型基金，透過股債分散配置，當遇到市場下跌風險時，債券部位將帶來防禦效果，降低投資組合短線衝擊，也可透過股票部位，參與未來股市的反彈行情。由於美國經濟數據樂觀、總統選舉等題材，美元可望發揮避險貨幣的特質，可持續增持美元，應可降低因疫情不確定性對資產可能造成的衝擊，對於同樣具避險貨幣特質的日圓，也可趁機分批買入兼顧避險。

(工商 )