台南學甲蜀葵花文化節，2月28日將於光華里「蜀葵專區」熱鬧登場。（劉秀芬攝）

台南學甲蜀葵花文化節，2月28日將於光華里「蜀葵專區」熱鬧登場。（劉秀芬攝）

台南學甲蜀葵花文化節，2月28日將於光華里「蜀葵專區」熱鬧登場。（劉秀芬攝）

台南學甲蜀葵花文化節，2月28日將於光華里「蜀葵專區」熱鬧登場。（劉秀芬攝）

台南學甲蜀葵花文化節，2月28日將於光華里「蜀葵專區」熱鬧登場。（劉秀芬攝）

台南學甲蜀葵花文化節，2月28日將於光華里「蜀葵專區」熱鬧登場。（劉秀芬攝）

每年都吸引數萬遊客前往觀賞的台南學甲蜀葵花文化節，今年不受新冠肺炎疫情影響，2月28日將於光華里「蜀葵專區」熱鬧登場。學甲區長邱志榮表示，目前蜀葵花已陸續綻放，由於學校延後開學，近日天天遊客熙攘，今年預估可吸引逾10萬遊客前來踏青，熱鬧可期。

邱志榮表示，區公所為配合休耕農地活化政策，在休耕田區種植的蜀葵花海，連續7年投入大量密集人力，配合在地里長、社區居民及台南地檢署易服勞動役親手栽種，不假專業，從人工育苗、種植、澆水、除草、中耕、疏植及施肥，每個環節都用心栽培與管理。

今年除了有約4公頃的蜀葵花田，更在附近搭配種植了20公頃小麥、油菜、紅黎，以及今年新增的粉萼鼠尾草、雞冠花、百日草等，增添豐富繽紛的層次新意，讓每年都來賞花的遊客耳目一新。

此外，今年也在現場增設由在地子弟設計、轄區企業廠商及慈濟宮贊助的創意花燈裝置藝術，結合市府環境保護局利用回收資源創作的美學童話作品展示，童趣的玩偶吸引親子遊客拍照，花燈裝置更加襯托蜀葵園區日夜不同美景。

2月28日花季活動開幕當天，公所也準備了熱鬧表演，有頭港鎮安宮福德正神「軟身伯公」現場祈福，台南市民族管絃樂團及在地中、小學樂團演出，還有青農市集、歡樂園遊會、現場茶席見學免費奉茶、消費滿200元送乾燥花束DIY體驗及打卡送蜀葵花季限定吸水杯墊等活動。

(中時 )