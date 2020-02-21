韓國新天地教會大邱教堂群聚感染武漢肺炎，全國確診204病例中有144例與這個教會相關，南韓媒體推斷，教主李萬熙（音）故鄉常有「朝聖」活動，是疫情蔓延的原因。

南韓東亞日報旗下綜合有線電視台Channel A報導，李萬熙故鄉是慶尚北道清道郡，新天地耶穌會將清道郡視為「聖地」，教會高層幹部常到清道郡「朝聖」，這也是清道郡蔓延疫情的原因。

大邱市和慶尚北道近日出現2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大規模群聚感染，成為南韓疫情重災區，第31例確診病患是61歲新天地教會女性教友，出現症狀前後在新天地大邱教會一起做禮拜的教徒名單多達1001人，都已實施居家隔離措施，目前新天地大邱教會相關確診已達144人。

韓國中央防疫對策本部長鄭銀敬今天表示，此次疫情是由單一感染導致的較大規模群體感染，最初感染源雖仍在調查當中，但可以肯定的是疫情正在以某種關聯性擴散。

南韓聯合新聞通訊社報導，對於新天地耶穌會大邱教會出現集體感染，新天地教主李萬熙今天透過社群媒體發出訊息，要求教會「傳道和教育暫以通信來進行，短期間內暫時避開聚會」。

他並囑咐信徒說：「我們要協助政府的指示，這是我們該做的事。」

(中央社)