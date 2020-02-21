好久不見的「加料空姐」郭芷嫣復出了，搶在裁決前夕發起聯署活動、採訪通知，想要影響判決的司馬昭之心不言可喻。有立委為了蹭聲量，不問是非地為挺而挺，不只把長榮上萬名員工當「塑膠」，恐也辜負國人對第三勢力的高度期待。

郭芷嫣的爭議不需贅述，但不能雙重標準。像是郭芷嫣不斷強調，那是Line的私人群組發言，不應該被放大檢視，難道連抱怨都不行嗎？正值新冠肺炎疫情當頭，近期不乏許多Line私人群組流竄的不實訊息，是否也可以此當理由，不必負責了？

再者，就算郭芷嫣是玩笑話，但這玩笑話能搞到有150名機師連署，表示不願與她一起執勤，這玩笑話顯然威力十足。當然，郭芷嫣可能不這麼想，但她怎麼想不重要，長榮航空必須面對的是，這「玩笑話」已經造成機師值勤上的壓力。

當然，可以笑機師草莓心，怎麼這樣就怕了。但身為飛機上的乘客，總有權利要求機師在沒有心理壓力下的情況值勤吧！你希望郭芷嫣的存在，造成機師的壓力，間接轉嫁到飛安上嗎？因為機上有了郭芷嫣，乘客搭長榮時必須提心吊膽？

聲援的立委有句話就更有趣了「要求長榮在展現誠意前，不要給長榮任何一毛錢的補助」，這種口吻宛若吳三桂「衝冠一怒為紅顏」的翻版，讓人不禁想問，到底是有怎樣的魔力，可以為了郭芷嫣，不惜犧牲掉長榮航空養的上萬名員工。

特別是新冠肺炎疫情當頭，國內觀光產業面臨海嘯般的經營危機，與其說紓困是救長榮航空，不如說是救整個產業鏈，還有背後上萬名員工家庭。這麼嚴肅的事情，可以拿這當作威脅，輕易地拿來說嘴，只為了幫一人出氣，還像話嗎？

至於那句反問長榮「到底是一個台灣的航空公司，還是中國的航空公司？」員工連講話都不行，這就更逗了。沒有說抱怨公司不行、沒有說幹話不行，但講到上百個機師都不想跟郭芷嫣值勤，這絕對不是單純的垃圾話，立委應該心知肚明。

台灣勞資環境如何，工會是不是弱勢，這都可以討論，但不應該跟郭芷嫣犯下的錯綁在一起，更不該把長年為勞權所做的努力，梭哈在一人身上。至於蹭聲量，不問是非的為挺而挺，疫情當頭，那些講給同溫層聽的鬼話，就免了吧！

(中時 )