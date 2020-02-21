新黨今日(2月21日)晚間召開第九屆黨代表大會，第九屆黨主席當選人吳成典在新黨選委會主委徐履冰監督下接下當選證書與新黨印信，正式就任新黨主席，並發表四點期許：

一、 新黨成立二十七年來，堅持清廉制衡、公義均富、族群和諧、國家統一的創黨宗旨始終不變。去年創黨二十六周年黨慶，更為解決兩岸政治對立，主張以對話取代對抗，率先提出「一國兩制台灣方案」八項具體主張。我當選新黨主席，深感榮幸，必將堅守新黨理念，團結一切力量向前邁進！

二、 郁慕明主席領導新黨多年，帶領我們乘風破浪，不辭勞苦，居功厥偉。我們敦請郁主席擔任新黨榮譽主席，維繫兩岸和平交流大局，為新黨和平統一的民族大業繼續奔走。

三、 當前新冠肺炎疫情肆虐，有心人操弄「反中」、「恐中」，造成兩岸關係雪上加霜。我們主張執政者要以蒼生大眾為念，保障人民權益，及早讓滯留大陸疫區的台灣人及其眷屬順利返台，與家人團聚。我們呼籲民進黨政府停止玩火自焚，遵循憲法「一中」規範，回歸九二共識，與大陸開啟對話，避免兩岸對立擴大為民間的相互敵視，化解我們不樂見的流血紛爭。

四、 希望兩岸同胞捐棄成見，重建血濃於水的民族大愛，共築中華民族復興的偉業。我們一定要走出二十世紀帝國主義與殖民主義的陰影，避免戰爭，不做賣國賊，拒絕西方霸權主義的擺布與操弄，為台澎金馬的和平、繁榮、尊嚴與福祉，繼續奮鬥！

(中時 )