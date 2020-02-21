元大期貨連年獲得國家品牌玉山獎各大獎項，此次更從眾多菁英企業中脫穎而出，榮獲全台最高榮譽的「傑出企業首獎」。元大期貨由總經理周筱玲代表公司受邀至總統府覲見總統蔡英文，並表示身為台灣期貨業龍頭品牌，長期深耕期權市場，在金融創新領域持續推動，以提供客戶更多元的金融商品服務。

周筱玲表示，元大期貨深耕台灣，放眼亞太，榮獲第十六屆國家品牌玉山獎的三項大獎殊榮，公司在金融創新發展上持續突破，不僅在期權商品市佔領先，更為台灣首家取得期貨衍生性金融商品發行權的槓桿交易商。

為支持主管機關對於金融創新的推行，並滿足不同類型的客戶需求，元大期貨槓桿交易商成立以來，發行了外幣保證金、結構型商品與牛熊權等創新商品，獲得金彝獎「傑出金融創新獎」的肯定，近期更獲得央行批准，為全台首家取得黃金與原油CFD發行權的期貨商，以多元商品線吸引不同客群參與金融市場。

根據全球最大期權交易所芝商所（CME）的統計數據顯示，近幾年來全球黃金與原油期貨商品成交量皆大幅成長，黃金期貨從2015年的4,000萬口到2019年的8,600萬口，五年內成長2倍多，而輕原油期貨從2015年的2億口增加到2019年的2.9億口，亦約成長1.5倍，顯示投資人對於黃金與原油商品的參與日趨熱絡。元大期貨近期推出的黃金、石油（黑金）的雙金差價契約，不僅連結這兩檔全球熱門標的，更以低資金的門檻，讓小資族也有機會參與金融市場。

元大期貨新上市的雙金差價契約，相較於制式期貨合約規格較小，投資人的資產配置可以更為彈性，除了槓桿與雙向交易的特性，還有多重收益，透過買低賣高賺取差價外，亦有機會賺取利息，多元的獲利模式讓投資人能運用不同的交易策略獲得最大效益，也讓金融市場的商品更為豐富。

(工商 )