為避免環狀線通車後衍生違規停車影響交通情形，並預防違停造成之交通事故，新北市中和警分局加強針對景平路沿線違停實施取締拖吊，還給用路人順暢之通行路權。

捷運環狀線已經在2月份全面正式通車，為提供行人更安全之通行環境，景平路沿線許多捷運站周邊路段都將人行道範圍拓寬以利行人行走，但也間接縮小了車道空間。為了避免車道縮減後又有違規停車占用車道影響交通，中和警分局2月份針對景平路加強取締拖吊，總計舉發541件，拖吊汽（機）車160部；總計全轄取締6,824件，拖吊1,577件。

中和警分局表示，106年9月曾發生二位長庚女大學生騎機車回校時，在中正路因有一輛計程車違停於公車格，造成公車無法靠站而違停，女騎士為閃避公車超車而被後方貨車撞上，並輾過後座乘客頭部，致女大生當場慘死。案經高等法院審理認定機車乘客死亡與計程車違停有因果關係，故於本年度元月份依過失致死罪判決計程車司機1年2個月徒刑。

除此之外，該駕駛還必須面對數百甚至上千萬元龐大的民事賠償責任。故警方呼籲，停車空間不足是都會區之通病，中和區又是機動車輛及商業活動相當密集之地區，許多駕駛朋友多因貪圖方便路邊暫停一下立即駛離；但，被開單小事，違停造成交通事故之案例比比皆是，駕駛朋友千萬不要以身試法，賭運氣挑戰巨額的賠償責任。

(中時 )