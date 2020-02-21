新冠肺炎疫情持續發燒，屏東縣有1萬5906名外籍移工，為了讓移工及外籍人士了解台灣防疫政策，縣府製作英、日、韓、泰、越、印尼等6種不同語言防疫圖卡，在縣長臉書及縣府官網加強宣傳，並轉發至移工團體網路群組，提醒外籍朋友一起防疫。

屏東縣政府官網首創全國設置6種外國語言版本，此次新冠肺炎疫情爆發後，縣府立即將「嚴重特殊感染性肺炎防疫宣導」翻譯成6國語言，並製作防疫圖卡，讓外籍移工、漁工及新住民都能了解相關防疫事宜。

縣府也請雇主及仲介公司加強宣導，將不同語言防疫圖卡連結到外籍移工管理App系統，同時轉傳至移工各大網路群組。另外也加印英、泰、越、印尼4種語言宣導面紙及海報，至各大移工商店張貼，或至移工聚集地發送面紙宣傳。

屏東清真寺也主動募集口罩，至屏東火車站、移工商店、移工聚集地免費分送給外籍移工。縣府表示，外籍移工口罩由其事業主或雇主負責，但難免不足，清真寺主動送暖，加強移工防疫，讓人感動。

(中時 )