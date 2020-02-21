國民黨今天邀集專家學者討論兩岸論述改革，與會人士均表示，九二共識不是不能再用，但必須與時俱進，國民黨需重新找回合於憲法、又能符合兩岸現狀的新論述，才有機會重新取得兩岸論述話語權。有人提到，兩岸往來雖仍有必要，但國民黨必須堅守民主自由的立場，為關心大陸的人權發聲，才能站穩捍衛中華民國、優先保護台灣利益的根基。

與會人士都認為，美國與中國大陸的競爭已改變整個國際情勢，過去對大陸的戰略夥伴已轉向戰略敵對，此舉會影響兩岸關係。由於國民黨在去年選舉時沒有有效反應這種變化，以致於過去佔優勢的的兩岸話語權被民進黨奪去，民進黨更污名化符合中華民國憲法的「九二共識、一中各表」。

有與會人士也提到，兩岸往來雖仍有必要，但國民黨必須堅守民主自由的立場，為關心大陸的人權發聲，為所當為，找出路，才能站穩捍衛中華民國、優先保護台灣利益的根基，因為國民黨此次敗選的原因之一，就是有很多民眾對國民黨兩岸立場的信任不足，流失了一些選票，尤其年輕人！

與會人士亦表示，國民黨務必先尋求與台灣社會的對話，建立黨和支持者的台灣共識，才有堅實後盾去尋求兩岸共識的機會，「沒有台灣多數民意的支持，再好的兩岸論述無法説服選民」。然而，與會人士也提醒，「尋求與社會對話不是抄襲，而是找到與民進黨台獨立場的區隔」，擴大青年參與及社會代表的兩岸共識，是改革重要指標。

與會人士最後建議，在尋求新的兩岸論述同時，國民黨必須恢復與美日等國的交流管道，讓這些對台灣極具影響力的國家能清楚瞭解國民黨的兩岸政策立場，如此也能讓國人對國民黨的兩岸政策充滿信賴感而放心，進而拿回主導兩岸互動的優勢。

(中時 )