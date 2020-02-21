針對國人使用台胞證，以致護照無法辨識往來中國紀錄。行政院長蘇貞昌今天表示，政府很希望想出辦法來，能讓世界上了解台灣跟中國是不一樣的。行政院發言人Kolas Yotaka表示，外交部19日已提出應急做法，可協助辨識有無中國旅遊史。

Kolas說，外交部19日已對外說明，移民署從本月14日開始，有一些應急做法，也就是國民若在外國可去駐外館處申請離台後及抵台前最後一次入出境紀錄，如果在國內，可去移民署申請上次出發回台地點，以及即將去哪裡，協助海關人員進行辨識。

政院表示，由於若干國家要求國人需檢附14天內未曾至中國的入出境證明，外交部已請內政部移民署在今年2月14日開放旅外國人可於駐外館處申請「入出境紀錄」，紀錄載明其離台的第一個抵達點，以及抵台的前一個出發點，以做證明。政院也請外交部立即通知駐外各館處配合辦理。在國內的國人則可自行向該署申請，詳情可洽詢移民署。

(中時 )