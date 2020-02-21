標普全球評級在20日發布的報告中表示，在最差情況下，疫情可能導致大陸銀行的可疑貸款率上升近一倍。

據路透報導，標普全球評級發布的《疫情下的中國銀行業：債務延期易，重塑標準難》報告中表示，假設疫情將在三月於全球範圍內得到控制，預計大陸全行業的商業銀行總不良貸款率將升至6％左右的高峰。

報告也預測銀行將對4％左右的問題貸款給予延後還款期限處理，將之與該機構在疫情爆發前估算的6.5％到7.5％的可疑貸款率相加，得出在疫情爆發後的基本假設情景下，大陸的可疑貸款率可能將高達10.5％到11.5％。

標普全球評級信用分析師陳俊銘表示，若大陸監管機構放鬆不良貸款的確認標準，大陸銀行可能將花費數年時間恢復過往標準，一些機構的信用度也可能受到長期影響。

標普全球評級信用分析師曾怡景則表示，擔心企業可能會利用標準放鬆期將還款期限拖延數年。

儘管大陸監管機構在過去三年內不斷努力提高不良貸款確認標準，目前疫情可能將放緩前述改革進程，因為政府的工作重點將轉向保證金融和社會穩定。標普全球評級信用分析師胡暘瑞指出，這將給困境銀行帶來喘息的機會，並降低因對實力較弱銀行的風險規避情緒而於行業內產生的溢出風險，但這也可能破壞標準，在長期層面削弱部分中資銀行的信用度。

(旺報 )