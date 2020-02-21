新冠肺炎疫情升溫，越捷航空21日宣布祭出全亞洲航線半價優惠機票，即日起自2月29日機票半價，使用期間到4月27日止，不論是探索新旅遊秘境或是放鬆心情，可把握機會與越捷航空一同暢遊各地！

消費者於訂票時輸入「BOOKNOW50」即可享有半價優惠，機票使用期間為今年2月20日至4月27日。所有優惠機票適用於越捷航空營運之國內航線，及國際航線包括越南至台灣、日本、南韓、香港、印度、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、緬甸與柬埔寨等地。

促銷機票亦可透過越捷官網www.vietjetair.com、越捷APP「VietjetAir」、越捷官方臉書（https://www.facebook.com/VietJetTaiwan/）點選「訂票」訂購，或洽官方票務代理中心、客服專線0800-661-886查詢。票價可透過Vietjet Sky Club、MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯，以及各地銀行金融信用卡輕鬆支付。

越捷航空祭出限時半價優惠機票，並廣邀所有旅客一同響應「Protect the planet - Fly with Vietjet」活動，鼓勵旅客開啟一段屬於自己的旅程，體驗世界風情萬種的面貌，啟發想為環境盡一份心力的想法。

越捷航空副總經理阮清山表示：「越捷航空致力於拓展航空版圖，連接世界眾多美麗城市如東京，大阪，名古屋，福岡（日本），巴厘島（印尼）以及印度兩大經濟中心，新德里與孟買，連接越南各大城市如胡志明市、河內、峴港及芽莊等。越捷使用最新型現代飛機執飛，能有效降低油耗量，提供安全舒適的飛行機會，讓旅客在一萬米高的天空享受越捷航空優質的服務。」越捷航空致力提供百萬個旅遊機會給全球旅客，促進各地經貿發展，共創未來。

(工商 )