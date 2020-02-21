為協助企業搶攻緬、印資通訊商機，外貿協會連續3天在桃園、新竹、台北舉辦「資通訊產業緬甸暨印度商機研討會」，為全新「緬甸暨印度資通訊系列展（COMTECH）」暖身起跑。3場研討會，吸引逾130人到場聆聽，且透過線上直播更累積427次觀賞，顯示業者對緬甸及印度市場充滿興趣。

貿協秘書長葉明水在21日開場指出，緬甸及印度政府紛紛推動國家級計畫，對於資通訊設備、數位化解決方案、智慧城市、消費性電子產品及電競相關產品需求日益提高，例如印度政府推出智慧城市政策（Smart Cities Mission），利用資通訊科技與應用改善城市環境與發展。他強調，台灣擁有資通訊產業實力，更應該把握商機，即早進入當地卡位布局。

資策會則提到在美中貿易戰的大環境下，全球電子供應鏈開始遷徙，印度成為電子供應鏈轉移的新基地之一，全球大廠紛紛進駐布局。台北世界貿易中心駐孟買辦事處則表示，印度積極建設德里-孟買、孟買-班加羅爾等四條串連全國主要城市的工業走廊，打造數位化新城市，創造電子化交通控制、電子收費、水資源與廢水回收、再生能源等龐大需求，台灣整合硬體設備與軟體服務經驗豐富且實力雄厚，可趁勢建立雙邊合作，創造雙贏。

而仰光台貿中心表示，近年緬甸政府積極發展電子化系統，包含電子簽證、電子護照、自然人憑證（eID）、電子採購、智慧教室等，從政府部門、學校到貿易機構都有數位轉型及擴張資通訊建設的需求，為設備商、軟體商及系統整合商（SI）帶來無限商機。

貿協預計規劃參訪緬、印指標進口商、經銷零售商及智慧城市，例如緬甸的KMD、Unique Commercial及Technoland，印度的Aurangabad工業城，以延伸廠商參展效益，搶奪先機。

(工商 )