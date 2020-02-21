台中一名洪姓男子20年前因積欠高利貸，拋棄3名未成年子女逃跑，離開前不僅將家中所有值錢物品都搬走，連11歲小女兒的撲滿也全拿走，當時就讀高3的大女兒只能帶著弟妹到新北是中和求助外婆、二阿姨。小女兒在成年後爭氣的考取了律師資格，並決定對當年拋棄他們的父親提出告訴。

起訴書指出，3姊弟的母親早逝，他們只能跟著不務正業的爸爸同住，而爸爸卻經常向大女兒伸手要錢，也不正常提供弟妹三餐，因此當時年僅17歲的大姊，只能半工半讀，努力存錢扛起養弟妹的責任。

2000年間，洪父因欠高利貸還不出錢，將3姊弟拋棄，不僅在離開前把租屋處內所有值錢的物品都搬空，連小女兒的撲滿也都帶走，只留下一個舊冰箱。沒想到才過沒幾天，陸續有人上門討債，大姊只能拿著剩餘的錢，帶著弟妹北上到新北市中和的外婆家求救。但當時外婆已高齡78歲，且又有心臟問題，無法工作照顧3姊弟，因此都靠著阿姨做代工，來養育一家人。

20年過去，31歲的小女兒爭氣地考取了律師資格，但卻在2017年接獲新北市社會局通知，生父被安置在老人長期照顧中心，每月安置費18000元。小女兒認為父親未負起養育責任，向父親提告，同時聲請免除或減輕扶養費。

法官認為，洪婦雖未盡養育責任，但離家前還是有分擔家庭開支，裁定需每月支付6000元扶養費；至於刑事遺棄部分，洪父當年拋下3名子女，且當時大姊年紀僅17歲，根本無謀生能力，洪父卻未盡扶養、保護之責，拋棄年幼子女，且之後行蹤不明，也從未給過扶養費用，因此依成年人故意對兒童、少年犯違背法令遺棄罪嫌起訴。

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(中時電子報)