新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）已讓全球人心惶惶，今（21）指揮中心再度宣布2新確診案例，許多人求口罩不得，只能狂洗手、消毒來防疫，卻有民眾還搞不清楚狀況，已經連續咳嗽、流鼻水一個多月，在醫師追問下，才透露曾和居家檢疫者碰面，讓布農醫師田知學罕見動怒。

布農醫師田知學在臉書《布農Doc 田知學》上斥責「這是什麼狀況！」表示一名病患聲稱已經連續咳嗽、流鼻水一個多月，病情都未好轉，才前來求診。在她追問之下，方承認在這兩個禮拜內「有幾天和香港返台的居家檢疫者碰面聊天」。這讓田知學在臉書上爆氣「政府、媒體那麼用力宣導、衛教還不夠嗎？」

田知學強調，「有旅遊史接觸史請做好做滿自主管理」。民眾一定要配合政府防疫措施，才能一起守住台灣，不再讓新冠肺炎疫情繼續擴散！更要記得，身體若有任何不適，要出去給醫生看診，讓專業的醫療人員來判斷、篩檢；有任何病情疑慮，隨時通報1922。

田知學分享完此案例後，不少網友也留言痛批「太扯了就是有這種人，衛福部和醫護人員再怎麼努力，都會因為這些人而產生防疫漏洞」、「有些人好像都不當一回事」、「總覺得一堆台灣人都有僥倖的心態，真的很不負責任」。

(中時電子報)