為介紹金魚之美，中華郵政公司繼108年1月24日發行「觀賞水族生物郵票－金魚（第1輯）」後，續以鶴頂紅、蘭壽、寬尾琉金及繡球等金魚品種為題材，訂於109年2月26日發行「觀賞水族生物郵票－金魚（第2輯）」1套4枚，郵票面值分別為6元、9元、15元及17元。

本套郵票圖案簡介如下：

一、鶴頂紅（面值6元）：全身雪白，頭頂有紅色肉瘤，頭瘤正圓厚實，身體短圓，尾鰭長大，又稱「丹頂」或「紅帽」，有「鴻運當頭」之意。

二、蘭壽（面值9元）：圓滑如蛋的體型，特徵頭大腹圓，尾鰭短小，沒有背鰭，頭部肉瘤發達，有「金魚之王」美號。

三、寬尾琉金（面值15元）：琉金品種的一種，頭小嘴尖、無肉瘤、體短腹圓、鰭長、尾大，尾鰭前端呈圓扇狀。

四、繡球（面值17元）：鼻頭與兩眼間由鼻孔表皮組織形成有絨球狀的鼻瓣褶，形似兩個繡球，又稱「絨球」。當繡球體較大，游動呼吸時，繡球會被口吸進，規律搖擺。

配合郵票發行，中華郵政公司印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於2月24日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

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