彰化銀行轉介輸出保險業務獲得財政部肯定，在公股金融事業業務研討會中，財政部部長蘇建榮頒獎表揚「108年度輸出保險業務績優合作銀行」。

為協助台資企業規避跨境應收帳款可能衍生之各項風險，彰化銀行積極推動「國際應收帳款承購業務」，近三年平均承作量逾15億美元，尤其在107年與中國輸出入銀行合作「全球通帳款承購保險」專案，當年度國際應收帳款承購業務量大幅成長26％。

因應台商全球布局與配合政府新南向政策，彰化銀行持續於世界主要金融中心展開布局，包括成立1家子行、7家分行及1家代表人辦事處，對意欲發展國際市場的台商而言，將可扮演堅實的後盾。

彰化銀行致力於提供中小企業全方位的金融服務，去年更提供環球銀行金融電信協會的全球支付創新（Global Payments Innovation，gpi）服務，協助客戶掌握匯款資金的狀況，提升資金運用效率。

未來彰化銀行仍會持續推出各項優質創新的金融商品，滿足企業跨境資金的運用與融資需求。

(工商 )