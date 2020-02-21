228連假將至，多數民眾在新冠肺炎疫情影響下，紛紛選擇以自行開車代替搭乘大眾運輸工具出遊，此舉也讓開車族耗油量大增，隨之而來的油價優惠也成為民眾關心的新議題。目前許多加油站均與發卡銀行推出刷卡加油降價優惠，以全國加油站自助加油為例，刷兆豐銀行信用卡可享每公升降價1.2元優惠，持台新、富邦及一銀信用卡則可享每公升降價1.1元優惠。至於人工加油部分，包括兆豐、台新、富邦與一銀則可享每公升降價0.8元優惠，對於民眾來說確實不無小補，值得開車族多加把握。

除了油錢花費外，停車費也是駕駛們不可避免的開銷，現行有行動支付業者便與發卡行攜手合作，推出台北市與高雄市路邊停車9折優惠，民眾只要使用「歐付寶行動支付APP」並綁定兆豐銀行發行的歐付寶聯名卡，繳交北高一般路邊停車費，除了可享9折優惠外，還能額外再享最高5％回饋。不只路邊停車，其他包括台灣大車隊、全家超商、美廉社、哈啦影城等可適用歐付寶行動支付的所有通路一體適用，綁卡支付可享有每月最高950點的歐付寶現金紅利回饋，以1點相當於1元的折抵模式，後續民眾使用「歐付寶行動支付APP」消費還可100％折抵消費，相當划算。

建議民眾也可把握發卡行推出的首刷禮互相搭配，如6月底前首次申辦兆豐銀行發行的歐付寶聯名卡，就能享有第一筆消費100％回饋優惠，最高上限可達333點，若搭配路邊停車9折優惠，以每小時30元計價，民眾相當於可以直接連停12小時不用付錢，即便在228連假出遊住宿一晚都可停車免費，有計畫出遊的民眾不妨多加把握。

(工商 )