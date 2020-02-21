中國人民銀行21日召開金融市場工作電視電話會議，會議強調，人行近期會同有關部門公布金融支持疫情防控30條措施，各分支機構要著力提高貨幣政策傳導效率，加強引導監督，把人民幣3,000億元專項再貸款政策快速精準落實到位，加大對受疫情影響較重行業和企業的金融支持。

同時要進一步加大對製造業、小微企業、民營企業等實體經濟領域信貸支持，為經濟增長營造良好的貨幣金融環境。

人行副行長潘功勝7日宣布，人行將提供3,000億元專項再貸款，對口罩、護目鏡、消毒液等企業快速放貸，同時要求商業銀行給名單內的企業（主要為醫用、生活物資企業）發放優惠利率貸款，利率不能高於3.15％。

此外，會議要求2020年金融市場業務要重點做好促進金融市場平穩健康發展、保持房地產金融政策連續性、一致性和穩定性、徹底化解互聯網金融風險、進一步緩解小微民營企業融資難融資貴、脫貧，及防範化解地方政府債務風險。

(工商 )