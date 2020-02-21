油價要回漲了！受到新冠疫情確診病例減少刺激，國際原油價回升，依據機制，國內下周汽柴油價將止跌反漲，預估汽油漲幅每公升約0.5到0.6元、柴油每公升0.6到0.7元。這將是農曆年後首次油價回升，95無鉛汽油可能重掛27元價位。

在此之前，汽油有過一波4連降、柴油5連降。從1月底開始，因新冠肺炎疫情影響全球經需求，國內汽油一路調降，汽油累計每公升調低2.9元，柴油每公升調低3.1元，跌幅很大，民眾可以感受到油錢支出明顯減輕。

但下周漲價後，一次加滿50公升油箱，就要多付25到30元油錢，加越多付越多。預計下周中油95無鉛汽油牌價會重回26.9到27元，92無鉛最高25.5元，超級柴油23.3元。

油價反漲，是因為本周國原油庫存增幅較市場預期小，加以新冠肺炎疫情確診病例減少，刺激國際原油回升。國內連動的中東指標原油均價來到56.88美元，較上周高出4.8％。依據浮動油價機制，汽油每公升有0.5到0.6元上調空間，柴油則是0.6到0.7元空間。

(中時 )