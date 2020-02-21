新冠肺炎持續拉警報，外電引述一間旅遊公司指，「零確診」的北韓原定於今年4月舉行的平壤馬拉松賽事，因擔心染疫而取消。至於北韓著名的阿里郎團體藝術表演仍會照舊，最快今年8月舉行。這個表演曾因10萬人同時演出而榮登世界金氏記錄，漸成為北韓觀光的吸金石。

根據路透報導，總部設於中國的旅行社「北韓青年先鋒旅行社」（Young Pioneer Tours）21日在網上發表聲明指，該公司獲得其北韓合作夥伴「高麗旅行社」確認，北韓為因應新冠肺炎疫情，目前已關閉邊界，因此原定4月12日舉行的平壤馬拉松賽事亦取消。平壤馬拉松係紀念北韓開國之父金日成誕辰，是少數入境北韓觀光的管道之一，去年約一千名西方人士報名，報名費150美元（約台幣4560元）。

但北韓青年先鋒旅行社表示，平壤另一場於9月舉行的秋季馬拉松賽事會繼續舉行。另外，旅行社也表示，北韓計劃最快於今年8月，舉行該國的大型團體操表演《阿里郎》，屆時將有大量舞蹈演員、體操運動員及歌手參與演出。

北韓憂慮新冠肺炎疫情從中國越境擴散到北韓，上月22日宣布全面封關，並要求所有返國人士接受30日的隔離。但由於北韓落實封關措施，更不易從中國進口藥物及防疫用品，外界普遍憂慮北韓未能應對疫情。一旦疫情擴散，恐怕比中國大陸還嚴峻。日前傳出北韓曾槍決一位沒遵守隔離命令的官員以及一名在邊境走私的確診男子。

(中時 )