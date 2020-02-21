由《三生三世十里桃花》于朦朧、《倚天屠龍記》陳鈺琪主演的古裝甜蜜愛情劇《兩世歡》，劇中于朦朧飾演的景辭與陳鈺琪飾演的風眠晚，以「一往情深，兩世不換」刻骨銘心之情擄獲許多書迷。此次陳鈺琪再度以男裝扮相，挑戰一人分飾兩角，對於與于朦朧在戲裡的火花相當期待。兩人戲裡外好感情，網友盛讚CP感十足「男帥女美，于朦朧古裝美男我可以」、「最適合扮男裝的女演員」。

《兩世歡》故事講述已故將軍之女原清離(陳鈺琪飾)，遭劫持救回後昏迷，甦醒後失憶且性情大變，為逃離之前定下的婚約，女扮男裝到沁河縣做捕快，兩人最後有身世真相及找出陰謀主使者，令觀眾期待。《兩世歡》的愛情故事既甜蜜又虐心，無論是青梅竹馬養成戀愛，還是嘴炮上司與小捕快冤家互懟，除了有深情、等待的一面，也展現歡樂輕鬆的氛圍，其中陳鈺琪失憶化身為阿原後執著、搞笑的追夫日常，令人邊哭邊笑。

于朦朧劇中角色深情動人。

于朦朧劇中洗手作羹湯，為了愛還打破男人不進廚房的傳統，親自煲湯給陳鈺琪養身，戲外互動也展示兩人的好交情，預告發布後，陳鈺琪轉發並標記男主角詢問「雞湯燉上了嗎？」于朦朧也乾脆改微博用戶名稱為「小吊雞湯景師傅」，遭網友戲稱「雞湯都還沒燉好(尚未首播之意)，今天雞湯鋪就突然開張了」。《兩世歡》2月21日起每週五至週日20:00在愛奇藝台灣站獨家播出。

(中時 )