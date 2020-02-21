潘慧如在當地行程。球狀星團提供

潘慧如在巴黎鐵塔（左）。球狀星團提供

當地名勝。球狀星團提供

羅浮宮（左）及品嚐當地料理。球狀星團提供

大開眼界。球狀星團提供

當地名勝。球狀星團提供

潘慧如近日正在巴黎、倫敦度假，此趟歐洲行程是她去年9月就預訂，本來去年11月出發，因拍戲而延期，這次出發前碰到新冠肺炎疫情擴散，加上歐洲有排華事件曾考慮取消，但因飯店、機票取消要賠至少10萬台幣，最後仍決定如期出發。

她行前準備15個口罩，因回程在曼谷轉機較擔心，所以也帶了2個N95口罩及酒精。有朋友請她在巴黎買口罩，她去藥房一問，一個竟要價60多元台幣，於是作罷。她到巴黎也發現沒人戴口罩，也沒有排華問題，但察覺到觀光客真的少很多。

潘慧如第2次到巴黎，這次行程安排走深度、慢活路線，除了去知名景點，如艾菲爾鐵塔、塞納河等，「去羅浮宮當天，體感溫度零度，排隊時，手都麻了」。她也去了一些在地人的行程，如左岸咖啡館、郊區的文森城堡、楓丹白露、瘋馬秀，品嚐當地知名料理 ，充電放慢步調，準備迎接2020年的工作。

她笑言可能身邊都有朋友跟，因此在巴黎零艷遇，自爆做了蠢事還讓友人笑翻。她沒好氣地說，有天到愛馬仕品牌專賣店朝聖，一早10點去排隊，入場後才能預約入店購買時間；她留好資料後也不趕走遠，只能在附近閒晃等通知，原本打算一早買完可以去羅浮宮，結果為了愛馬仕，一整天行程全被打亂。

她說，「進去店內後，店員先問要買什麼再看有沒有貨，也不是想買什麼就有什麼」，最後埋單時竟發現沒帶錢包，她只好搭地鐵回飯店拿，然後再到愛馬仕店裡埋單。此次遊法、英16天，吃、住、交通（機票、火車）、觀光約花費25萬台幣，也買了一些工作需要的服裝、鞋子及配件，讓她直呼荷包大失血，回去得要努力工作賺錢才行。

(中時 )