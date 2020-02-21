兩個禮拜前才交往 時力女議員結婚了！ 21:292020/02/21 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 廖郁賢臉書。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 廖郁賢臉書。 政界傳來喜訊，時代力量雲林縣議員廖郁賢今日透過臉書宣布，與大自己22歲的男友結婚，並貼出登記照片，甜蜜放閃！ 廖郁賢說，她與男友兩周前才交往，如今卻已經在戶政事務所登記結婚，對他們來說，結婚或許是相對容易的事。因為有好多朋友，他們等了好久好久，終於等到去年5月24日釋字748正式上路，才能和相愛的人走入禮堂，結為連理。 性別平權這條路還要繼續走，廖育賢表示，希望未來婚禮那天，一路辛苦走來的同志朋友們能到場，和我分享你們的幸福，人人都能享有的相愛的幸福。 (中時電子報) #結婚 #前才 #廖郁賢 #相愛 #男友 也許您會感興趣 推薦閱讀 男友長得像妹妹 女大生帶他見家人 爸爸自首了 07:162020/02/17 社會 洩半夜被趕出門 Bii舊愛挨轟 04:102020/02/17 娛樂新聞 結婚7年 《信號》趙震雄當爸了！ 21:542020/02/17 娛樂 另一半深受折磨！讓愛人最痛苦的四大星座 00:282020/02/18 運勢 小彬彬曝戀28歲越南妞 1年後再論婚事 04:102020/02/18 娛樂新聞 悲劇！情人節和男友坐床上 嫩妹下面瘀青了 00:022020/02/19 社會 潤寅案楊文虎不認洗錢 「逃亡前才知女兒離婚」 13:282020/02/19 社會 小學仇人邀他出席婚禮 網曝他圖的是...可以這樣復仇 18:532020/02/19 社會 與劉真農曆年前才見 詹姆士：從未聽過心臟的問題 17:002020/02/20 娛樂 正妹結婚姊霸氣送黃金 花40分鐘才戴完 20:172020/02/20 日常 政治熱門新聞 「罷黃」如火如荼！連署站曝最新驚人進度... - 政治 罷韓太超過 韓粉出大招反制：爽啦！ - 政治 「罷韓」將破50萬？網友說最不滿這句話 - 政治 傷害台灣民主 韓粉怒吼：吳子嘉公開向韓國瑜道歉 - 政治 抓到了？罷韓團體列韓市府5大弊端 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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