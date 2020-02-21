廖郁賢臉書。

政界傳來喜訊，時代力量雲林縣議員廖郁賢今日透過臉書宣布，與大自己22歲的男友結婚，並貼出登記照片，甜蜜放閃！

廖郁賢說，她與男友兩周前才交往，如今卻已經在戶政事務所登記結婚，對他們來說，結婚或許是相對容易的事。因為有好多朋友，他們等了好久好久，終於等到去年5月24日釋字748正式上路，才能和相愛的人走入禮堂，結為連理。

性別平權這條路還要繼續走，廖育賢表示，希望未來婚禮那天，一路辛苦走來的同志朋友們能到場，和我分享你們的幸福，人人都能享有的相愛的幸福。

(中時電子報)