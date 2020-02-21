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在2022世足亞洲區第2輪資格賽吞下5連敗、失25球的慘況後，中華足協去年底決議與男足國家隊英籍教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）提前解約，經過公開遴選程序，本月13日宣布由「小黑」王家中回鍋接掌兵符，領軍本輪最後3場資格賽，至少力拚第4、避免分組墊底。

中華男足教頭蘭卡斯特在世足資格賽5連敗後提前解約。（資料照／中華足協提供）

本輪資格賽至少要取得小組前2，才有機會晉級第3輪，5連敗的中華男足已經無望，不過墊底與否仍有差別。因為2022世足資格賽與2023亞洲盃資格賽連動，在本輪的8個小組中，戰績較佳的4支小組第4可以直接踢亞洲盃資格賽，剩餘12隊則要透過附加賽搶8張亞洲盃資格賽門票。

中華男足若連亞洲盃資格賽的門票都沒拿到，未來兩年將成為國際賽的孤兒。而以目前來看，中華隊在3月26日作客尼泊爾、6月4日作客澳洲與6月9日主場對科威特之戰，至少得拿到1勝1和才行。

中華隊在第63分鐘被尼泊爾攻入第2球。（中華足協提供）

而這一場勝利，無疑得寄望於尼泊爾身上。中華男足去年9月10日主場爆冷0比2不敵尼泊爾，輸掉這場應勝未勝的比賽，全隊都很不服氣。而目前戰績1勝4負的尼泊爾，儘管晉級下輪的可能性微乎其微，但考量跟中華隊相同，也是要為了「保4」而戰。

為了在最短時間內掌握狀況，足協選訓委員選擇了前年底曾帶領中華隊參加東亞錦標賽第2輪的王家中。55歲的王家中是出生於東帝汶的葡萄牙裔華人，去年4月曾至對岸執教中乙聯賽山西信都，加上帶過中華男足U19及奧運隊，對目前的年輕球員相當熟悉，也是他雀屏中選的原因。

加德滿都海拔高度1400公尺，王家中指出，這個高度還不成問題，若是尼泊爾因球場問題，此役改到海拔超過2000公尺的不丹進行，中華隊才有「山訓」需求。

沈子貴對尼泊爾之戰展現連續迴旋過人的華麗腳法，但客場對尼泊爾之戰已先請假。（資料照／李弘斌攝）

另一方面，中華男足對尼泊爾的這場關鍵戰役，也因為新冠肺炎疫情影響，未必能以最佳陣容出征。目前最大問題是效力於香港超級聯賽的邊鋒陳浩瑋、後衛王睿，若回國得被隔離檢疫14天，無法在台灣與中華隊集訓，即使直接去客場會合，也要看尼泊爾有無入境限制，成為一大變數。

此外，台英混血的「甜甜圈弟」沈子貴（Will Donkin）基於生涯考量，目前在挪威史達比克正要努力卡位上一隊，已先向王家中請假。幸好兩大主將陳柏良、溫智豪因效力的中甲聯賽球季無限期延後，都還在台灣訓練，可隨中華隊出征。

(中時 )