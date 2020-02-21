鑽石公主號為日本帶來的疫情相當嚴重，也造成其國內醫療物資出現不足的狀況。圖為鑽石公主號遊客下船，預備搭包機或一般航班返國。（圖／路透）

新冠肺炎在日本引發新一波疫情，日本近期口罩需求量大增。日本內閣官房長官菅義偉在記者發佈會上表示，針對口罩供應不足的問題，日本國內主要生產商已開始24小時生產，並加快從中國大陸進口。陸媒還指出，在日本部分城市已有貌似大陸留學生的旅日青年在大阪、名古屋等大城市街上免費向日本民眾分發口罩。此二則消息在大陸網上引起正反不同意見之爭。

除了鑽石公主號郵輪上的遊客之外，日本國內確診人數已近百例，民眾自身防護口罩需要量大增。日本內閣官房長官菅義偉在21日記者會上表示，針對口罩供應不足的問題，國內主要生產商已開始24小時生產。再加上從中國大陸的進口量逐漸回升，預計本周起可確保每週1億隻口罩的供給量，且計畫下個月起將口罩生產量提高至每月6億隻。

由於口罩在大陸也是短缺物資，部份網民對於日本擴大從大陸進口口罩頗不以為然，認為大陸自身口罩也不夠，很多民眾還買不到，哪會有多餘可以出口？不過也有網民認為，「日本關鍵時候還得靠中國，他的美爹一溜煙跑了。」「全球口罩大缺口還得靠中國補」「你恢復進口沒用啊，要我們恢復出口才有用啊。」還有人說，「這回是不是該輪到我們寫詩了？」而真正的問題還在於目前大陸仍有民眾確實買不到口罩，雖然前陣子日本熱烈捐助大陸醫療物資，但大陸現在還是不夠用。

日本前陣子對大陸的熱情捐贈，至今仍餘波蕩漾。面對日本目前口罩短缺，有許多大陸網民都認為應該「投桃報李」，熱烈支援日本口罩才對。日前就有網民拍到在日本名古屋車站前，有許多大陸旅日青年在路旁免費對日本民眾分發口罩，大陸網民也稱許這些青年的做法「知恩圖報是我們中國人的傳統美德！」「讓日本人戴上口罩，也是保護在日本的中國人。」

雖然也有大陸網民消遣旅日青年「腦殘啊能不能回中國發口罩，一個也買不到」，更多的網友則是以日本贈大陸口罩時所用的「山川異域 風月同天 豈曰無衣 與子同裳」來表達對日本支持之意，也同時稱讚這些旅日青年所為是「替中國人掙了面子」。

(中時電子報)