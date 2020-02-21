新冠肺炎疫情讓原本就壓力不小的大陸汽車產業雪上加霜，據全國乘用車市場信息聯席會（下稱乘聯會）公布數據顯示，今年2月1至16日間，大陸自用轎車廠家零售銷量比去年大幅下滑92％，跌幅創歷史新高。為此，大陸從中央到地方，聯手救車市，除商務部表示，會陸續頒布汽車消費相關政策，廣州、深圳也進一步放寬汽車限購令。

截至目前，包括華晨寶馬、一汽福斯在內的車企已在2月17日復工，另一部分車企計畫在下周一（2月24日）復工；不過，這些車企多半面臨半復產或是返崗工人不足的困境。

處於重災區的湖北省，更是面臨著更大的復工挑戰。根據湖北省發布的最新通知，省內各類企業先按不早於3月10日24時前復工。這也意味著，整個2月甚至到3月中旬前，湖北所在地的所有整車和零件工廠，都不會復產。

作為汽車工業大省，武漢2019年汽車產業整體產能300萬輛，產值3200億（人民幣，下同），擁有汽車相關企業500多家。據統計數據顯示，湖北省汽車製造業規模以上企業1482家，汽車產業主營業務收入6663億元，汽車產量241.93萬輛，占大陸汽車總產量的8.70％左右，汽車工業總資產貢獻率約占湖北省工業總資產比重15％。

為了加速復工，上汽通用五菱、廣汽集團、比亞迪、長安汽車等多家車企，甚至轉做口罩等醫療物資，除了自用，也支援一線需求。

為救車市，大陸商務部市場運行司司長王斌20日表示，將頒布進一步穩定汽車消費的政策，減輕疫情對汽車消費的影響；商務部也鼓勵，各地應因地制宜頒布促進電動車消費、增加傳統汽車限購指標和推動以舊換新等新措施。

在地方上，廣東省佛山市已於2月3日率先頒布措施，擬對消費者在當地註冊登記的汽車銷售企業購買「國六」標準排量汽車，給予每輛車2000至5000元不等的資金補助，成為2020年首個推出汽車消費鼓勵政策的城市。

另外，廣東省21日再印發《廣東省進一步穩定和促進就業若干政策措施》，鼓勵廣州、深圳進一步放寬汽車搖號和競拍指標。廣東省政府的政策可謂是對商務部倡議促進汽車消費的積極響應。

對未來趨勢，王斌指出，車市短期雖受影響，但後期對汽車的補償性消費需求將顯著增加。

受到政策的激勵，車企股價21日紛紛上漲，一汽夏利率先漲停、東風汽車一度漲停，而力帆股份、一汽轎車漲逾5％。

(旺報 )