桃園機場市區預辦登機A1加A3一起來！市區預辦登機啟用三周年，除了原先台北市A1台北車站的服務之外，現更將智慧服務拓展至新北市A3產業園區站，提供旅客更多的選擇。桃園國際機場公司為慶祝服務三周年及喜迎新站點，自本(2)月24日起至3月底，於機場捷運A1/A3站，舉辦「市區預辦登機贈好康」活動，凡使用市區預辦登機並完成行李託運服務的旅客，均有機會能獲得桃園機場餐飲消費抵用券200元，除了希望能夠讓更多旅客認識機場智慧服務，透過活動提高旅客使用市區預辦登機、自助行李託運系統意願，同時還能活絡桃園機場各項商業服務，一舉三得。

將機場捷運報到櫃檯視為機場航廈的延伸，桃園機場公司自2017年初開始推動市區預辦登機及自助行李託運服務，A1站台北車站使用人數及行李件數年年穩定成長，總報到人數2019年較2017年成長4成6，託運行李件數也成長4成7，效益愈發明顯；2020年更配合新北市環狀捷運線開通，A3站新北產業園區站也同步提供市區預辦登機服務，讓新莊、板橋、新店等新北地區預計出國旅客，也能有更多方便且智慧的選擇。

機場公司為推廣市區預辦登機及自助行李託運服務，邀請知名主播張齡予拍攝《市區預辦登機擴大篇》廣告，透過主播專業且清新的說明，讓旅客可以按圖索驥，輕鬆使用預辦登機各項服務。

「市區預辦登機送好禮」活動，自2月24日(一)至3月31日(二)，旅客於活動時間內使用A1或A3站預辦登機並完成行李託運，並於指定立牌前完成合照，持合照相片及預辦登機行李條，至桃園機場第一、二航廈出境服務櫃台，即可兌換機場餐飲消費抵用卷200元，每日限量請旅客把握，期限至今年5月底，適用於桃園機場第一、二航廈所有餐飲(不含航空公司貴賓室)，歡迎旅客多加使用，便利輕鬆又方便。

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(中時電子報)