陪你工作室推出口罩套更分成人、兒童、和幼幼三款，讓戴口罩也能享「親子裝」樂趣。 (藍晒圖文創園區／曹婷婷台南傳真)

藍晒圖店家「蘭都‧西門1917」也以親民價格推出「保溼噴霧乾洗手」。(藍晒圖文創園區提供／曹婷婷台南傳真)

新冠肺炎疫情日漸升溫，藍晒圖文創園區店家及設計師發揮創意力量投入「抗疫」行列，設計製作多款防疫小物，希望讓民眾走進園區這個開放空間，買得安心、逛得開心，大家一起做好防疫工作，為台灣加油。

有感於疫情非常時期，民眾盡量少出門、待在家，即使出入公共場所也是口罩、乾洗手不離身，儼然是一場全民防疫大作戰。藍晒圖文創園區店家「Sharon Yang布花實驗室」和「陪你工作室」，不約而同在近日推出口罩套，時值口罩大缺貨的關鍵時刻，利用口罩套延長醫療口罩的壽命。

布花實驗室店主Sharon說，原本主力商品就是自行設計的圖樣花布，這次因為大家都面臨口罩短缺窘境，所以想到要用雙層棉紗製作口罩套，材質柔軟透氣，加上可愛的手繪動物圖樣，讓大家的口罩與眾不同，也多了好心情。

「陪你工作室」的育甄家有１歲多幼兒，深刻體會兒童口罩荒的不便，得知口罩套能延長口罩的使用，便立即投入設計口罩套。她在口罩套外層使用日本棉布材質、內層則採用台灣紗布，透氣不悶熱，口罩套更分成人、兒童、和幼幼三款，讓戴口罩也能享「親子裝」樂趣。

除了最夯的口罩套之外，藍晒圖店家「蘭都‧西門1917」也以親民價格推出「保溼噴霧乾洗手」，產品萃取自葡萄柚籽，隨時給予最即時的保護防護。

藍晒圖營運中心表示，面對不知何時結束的疫情，作為台南最具指標性的文創聚落，園區設計師們即使不在第一線防疫，也發揮設計專長，用設計為大家帶來更方便、更有美感的產品，加入對抗病毒的戰線中。

(中時 )