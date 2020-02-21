中央氣象局表示，明(22)日東北季風稍增強，桃園以北水氣略增，除了東半部地區有局部短暫雨外，大台北地區偶有局部短暫雨，東北部地區雨勢較明顯，其他地區大多為多雲到晴的天氣，由於雲嘉南地區處下風處，局部地區空品可能達「紅色提醒」等級。

氣象局預報員李孟軒表示，溫度方面，北台灣高溫略降，北部及宜花高溫約23-24度，中部24-26度，南部26-28，東部高溫25-27度，清晨夜裡仍有涼意，各地低溫約14至18度；清晨西半部易有局部霧影響能見度，行車用路請多留意。

國立中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，好天氣將持續到下周二(25)，下周三(26)及周六(29)分別有微弱鋒面掠過，不過伴隨的冷空氣較弱，下周三迎風面的東半部有局部短暫雨，下周四(27)日雨勢漸緩，西半部受到的影響較小。

明天下午起台南以北、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；台灣東半部(含綠島、蘭嶼)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動或海上作業請注意安全。

明天東北季風稍增強，中部以北擴散條件轉佳，中南部地區位於下風處，不利污染物消散，花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗、中部、宜蘭空品區、馬祖及金門為「普通」等級，中部局部地區部分時段仍可能達橘色提醒等級，雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間達「紅色警示」等級，請民眾特別留意。

(中時 )