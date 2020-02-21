儘管美國已跟加拿大和墨西哥達成新北美自由貿易協定，也跟中國簽下初步貿易協定，但美國穀物價格仍然疲弱，加上美國聯邦政府今年不會再像去年那樣提供新補助，外界預期美國農民今年的債務與破產情況將較去年更嚴重。

農業部（USDA）周四預期今年農民債務會從去年4,150億美元增加至4,250億美元，讓債務與資產比率維持在逾15年高點。去年農民破產案數量大增24％。

USDA首席經濟學家祖漢森（Robert Johansson）說，美國農民目前資產附債表依舊緊張。

USDA預測今年玉米每英斗平均價格將下跌6％至3.6美元，黃豆均價可望上升1％至8.8美元。

根據芝加哥期貨交易所（CBOT）周四報價，最活躍的玉米期貨價每英斗逾3.78美元，黃豆期貨價在8.93美元附近。今年來玉米和黃豆期貨價各自累計下跌3.3％和6.6％。

按照CBOT報價，USDA預期這些穀物價格仍有下跌空間。穀物價格持續下跌可能讓美國部份地區農民血本無歸。

USDA指出伊利諾州中部農民可能因穀物價格走低，讓其每1英畝玉米田賠29美元，黃豆田賠77美元。

華爾街日報報導，USDA部長珀杜（Sonny Perdue）表示，該部目前沒有計劃為農民提出新補助來協助他們渡過難關，其理由是市場會調節商品的定價走向。

他說，若全球貿易流量因意外狀況而中斷，政府才可能重新考慮推出新補助。

交易商認為美國穀物價格下跌，是因為中國減少購買所致。

雖然部份交易商質疑中國今年不會達到其購買美國穀物與肉類的最高目標水準，但珀杜預期中國在疫情消退後就會增加採購美國農產品。

USDA預測中國今年購買美國農產品規模將達140億美元，較去年增加40億美元。

(工商 )