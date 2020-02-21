主要供應大陸手搖茶飲的原料大廠鮮活果汁-KY（1256）21日公告，旗下廣東鮮活果汁生物科技有限公司已取得當地主管機關核准，將於2月22日復工；另，位於昆山的鮮活果汁有限公司也取得當地主管機關核准，將於2月25日復工。

鮮活是以生產濃縮果汁為主的飲品原物料供應商，在昆山、廣東及天津共有三座廠房，主要客戶為大陸各地區區域經銷商、連鎖餐飲業者及食品加工廠等。2019年合併營收創下歷史新高紀錄、達35.2億元，年增率9.22％。

鮮活發言人吳明憲指出，其實除了廣東、昆山兩廠外，天津廠也已取得當地主管機關核准復工，但由於目前北方天氣較冷，對手搖飲料需求不大，現階段訂單數尚不及該廠一天的生產量，因此，將待下周之後再評估天津廠復工時間。

鮮活果汁主要的生產基地都在大陸，營收占比幾乎100％，今年開春受到疫情影響，復工時間大幅遞延，對該公司2月營收恐將造成不小的影響。

吳明憲坦言，目前客戶訂單數確實有比往年同期減少，之前過完年後客戶都會陸續補貨，但受疫情影響，當地手搖飲料店及餐飲業者之前部分暫停營業，直到近期才陸續恢復營業。不過，他表示，現在許多店家都用外送彌補來客數的減少，公司也陸續接到訂單，希望盡快恢復常態。

(工商 )