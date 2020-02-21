新冠肺炎疫情延燒衝擊全球產業，資誠聯合會計師事務所今日公布「2020生技醫療關鍵議題報告」，資誠副所長暨生醫產業負責人曾惠瑾表示，疫情衝擊、景氣走弱，對全球帶來挑戰，但景氣波動對生醫產業的影響較其他產業緩慢，疫情疑慮衝擊資本市場信心，相對來說，生醫類股成為資金避風港，抗病毒新藥類股、防疫檢測與防護醫材類股未來需求可期，備受投資人關注。

資誠今日發表「2020生技醫療關鍵議題：數位健康創利時代來臨？」報告指出，新冠肺炎對醫療體系帶來嚴峻的人力、成本與時間壓力，數位科技在防疫中扮演重要角色，例如透過線上看板更新疫情幫助決策、手機App推送正確防疫知識、穿戴裝置即時監控隔離、遠距醫療讓防疫資源到達偏鄉等，全球生醫領域正展現科技提升醫療成效與幫助決策的成果。

報告指出，受訪的生技醫療領袖認為，數位科技的應用將帶來五大效益。第一，醫院採用App線上約診、繳費和追蹤回診，讓醫療行政數位化，能改善患者體驗。第二，醫院導入人工智慧（AI）與大數據分析，輔助醫生做診斷，準確性和效率更佳。第三，醫藥品主管機關引入真實世界數據（RWE），輔助新產品上市審核能節省時間和人力，讓更多藥品和醫材上市。

第四，醫療機構採用感測裝置（Biosensor）與IoT追蹤分析，讓依據效益指標的保險給付模式推行得以成功。第五，以上醫療流程數位化逐漸成熟後，將降低健保成本，進一步提升醫療品質。

報告表示，全球生技醫療領袖認為，新的數位健康商業模式將幫助使用者掌握自己的健康數據、獲知健康促進的方法、做出更好的健康與財務決策。

不過，生技醫療領袖也認為，目前數位科技的醫療運用仍有三大挑戰，第一是缺乏數位科技高階人才；第二透過數據取得、應用、與資訊安全議題仍待突破；第三是產品與服務是否滿足市場需求。

(工商 )