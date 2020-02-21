新冠肺炎疫情嚴重，澳洲昨天宣布，對有中國旅遊史的外籍人士延長入境禁令至本月29日，10所頂尖大學擔心可能有10.5萬中國學生無法在2、3月第一學期開學返校上課，嚴重衝擊學校財務與留學產業。西雪梨大學為了自救，今天宣布，會向受禁令影響的中國留學生提供澳幣1500元（約台幣2.3萬）的一次性補貼，讓他們經第三方國家返回澳洲。

澳洲政府本月1日宣布「封關」，禁止過去2週到過中國的外籍人士入境，國家安全委員會20日開會後決定延長禁令一周至本月29日。澳洲政府表示，只要這些學生在中國以外待夠14天，就可獲准回到澳洲。所以經由第三國，待滿14天再入境澳洲成為中國留學生返校的最好方式。但這將帶來一筆不小的花費。西雪梨大學因此宣布，考慮到在其他國家待14天會發生的額外費用，校方可向學生提供澳幣1,500元的一次性補貼。

由於澳洲即將開學，大學擔心如果成千上萬的中國學生在數週內無法返校上課，可能退學或尋求國際替代方案，屆時將嚴重衝擊學校財務與留學產業。外國學生每年對澳洲經濟貢獻約350億澳幣（台幣7045億），其中中國學生占比高達1/3。有學校表示，中國學生每減少10%，7,500個職務就會有危險。

(中時 )