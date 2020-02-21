美女實況主「肉包包」自爆被乾爹性侵鬧登上新聞版面，後來乾爹出示對話紀錄反擊，並請正妹實況主「蛋餅薇涵」開直播澄清，「蛋餅薇涵」還爆料是蔡姓網友外流肉包包的性愛影片，蔡男得知後氣炸提告；新北地院依誹謗罪判「蛋餅薇涵」有期徒刑4月；民事部分，法官判她須賠蔡男15萬。

乾爹和肉包包的激戰片段被流出。（圖／肉包包IG）

2018年1月時，肉包包在直播上表示，自己與一位「廖姓乾爹」相處後漸漸喜歡上對方，在一次聚會被對方摸的意亂情迷，糊里糊塗的就與對方發生了不恰當的關係，前前後後共發生3次性行為，本想結束雙方的關係，但對方卻以表示有偷拍照片、影片威脅，她因此選擇向男友坦白，並在實況上將一切說清楚。

遊戲實況主「蛋餅薇涵」。（圖／蛋餅薇涵臉書 ）

但這位乾爹表示女方說法有誤，在另一位實況主「蛋餅薇涵」的直播中講出自己的說法，該次直播一度被官方封鎖，最後所有人轉戰YouTube，蛋餅薇涵還稱散播性愛影片的，其實是一位蔡姓男子，當場點開蔡姓男子的臉書進行網路公審，讓對方氣到直接報案。

判決書指出，蛋餅薇涵雖供稱有向廖姓乾爹求證，但新北地檢檢方勘驗雙方的LINE對話紀錄，發現並沒有相關的對話，而「騎士團成員」蔡男則強調自己是肉包包的親戚，不可能會散布影片，檢方因此認定蛋餅薇涵犯行並起訴。

新北地院也斥責蛋餅薇涵，只聽信廖男片面之詞，就在網路上揭露蔡男臉書等個資，且為了衝高直播人氣，還在網路進行公審，使對方蒙受巨大身心壓力，依誹謗罪判刑4月；蔡男還提出民事求償100萬，蛋餅薇涵沒有出庭也未提出書狀，法官認為她不法侵害蔡男名譽，因此判決賠15萬精神撫慰金。

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(中時電子報)