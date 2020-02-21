美國國務卿蓬佩奧今天表示，美國準備在29日和阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）簽署協定，在雙方商定減少阿富汗各地的暴力後更上層樓。
蓬佩奧（Mike Pompeo）在訪問沙烏地阿拉伯之後發表聲明說：「一旦成功減少暴力，美國和塔利班就可望朝簽署協定邁進。」
阿富汗國安會發言人費瑟（Javed Faisal）今天告訴法新社，塔利班、美國和阿富汗安全部隊「減少暴力」的一週即將開始。
這項局部停火是阿富汗逾18年艱苦衝突所邁出的歷史性一步，為最終可能終結戰事的協議舖路。
蓬佩奧說，阿富汗內部談判將在29日簽署協定後不久展開，可望在卡達（Qatari）首都杜哈（Doha）舉行。
他說，他們將「在邁出這基本的一步後更上層樓，以達成全面和永久性停火，並為阿富汗提出未來的政治路線圖」。
蓬佩奧表示，挑戰依然存在，但是到目前為止取得的進展，「帶來了希望並代表真正的機會，美國呼籲全體阿富汗人民把握此刻」。
(中央社)
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