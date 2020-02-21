自民國80年代初，我已不太管事，但對幫內的老少兄弟仍有一定的影響力，這種嚴重的情勢也關係到啟禮與竹聯的未來，我不能坐視不管。這時劉煥榮已定於民國82年3月23日執行死刑，同日上午竹聯各堂兄弟為他在臺北殯儀館舉行葬禮，以追思這位令人懷念的兄弟。

我為了讓葬禮順利進行，不要有任何突發狀況發生，宣布所有參加葬禮的來賓（外幫兄弟與友人）與自家兄弟，均不能攜帶武器、槍械，以某飯店為起點到臺北殯儀館均須卸除武器槍械；我也命令風戰隊配備武器、槍械，負責飯店到臺北殯儀館內外的護衛安全。

我認為這樣安排，即使竹聯處在不滿與反彈情緒高漲的情況下，也較容易掌控場面，不至於發生太大或不可控制的事端，並且我也要老兄弟陳功、肥婆、童強等人，一早就先到臺北殯儀館的靈堂坐鎮，防止萬一有情況出現，能馬上勸說、處理。他們幾位都是資深、人緣好且受人尊重的老兄弟。

雖然我做了各方面的準備與安排防範，但也發生意想不到的事——啟禮不會出席葬禮，但他派了一位中生代後期的兄弟代表他，造成靈堂現場的不滿情緒轉到他的頭上。眾兄弟堵在靈堂門口，不讓他上香，同時他們對啟禮致送的奠儀只有區區的10萬元，也表示強烈的不滿，因為當天各方來賓與各堂致送的奠儀都頗為豐厚，超過啟禮的奠儀有十餘倍。不讓啟禮的代表進入靈堂，也就是不讓啟禮進入靈堂，這樣不讓自己兄弟進入兄弟靈堂的事，竹聯以前還沒有發生過。

曾經，信堂與地堂發生衝突，意外導致一位地堂兄弟死亡，經我懲處信堂番薯後，地堂兄弟所設死者靈堂，還是允許信堂兄弟前往，依循中國與日本的江湖傳統慣例，即使是敵對的仇家前來祭典，基於禮貌上還是允許對方進入靈堂致祭。

可見當時各堂兄弟有多麼的不滿，這種尷尬的局面僵持了很久，直到快要移柩的時候， 在幾位老兄弟的安撫下，各堂兄弟總算讓了一步，准許讓啟禮的代表進入靈堂上香致祭，但不宣布是啟禮的代表身分。

有關劉煥榮的事，啟禮當然也會跟我談起，說到底劉煥榮是他推薦給我的，且跟隨護衛過我一段時間，與我也算是有緣分。在一天傍晚啟禮下班後，我們在凱悅飯店一起吃晚飯，啟禮跟我說：「我後來疏遠劉煥榮的原因是跟隨我身邊的東堂兄弟，都是當年楊柏峰的手下兄弟，他們對劉煥榮刺殺楊柏峰的往事，懷有很深的仇恨。」這當然是一個很有說服力的理由，但啟禮又說了一句極為關鍵的話：「他想威脅我！」並氣憤的說：「我是不會受別人威脅的！」

我當時想，劉煥榮到底有什麼事，可以威脅到啟禮，在這世上能威脅到啟禮的人或事，可說是幾乎沒有，至於啟禮要殺周榕的事，已經可說是公開的祕密了，稍微有關的兄弟也都知道，所以劉煥榮說出啟禮要他殺周榕的事，已是構不成對啟禮的威脅，即使劉煥榮對外洩漏殺周榕這件事，啟禮雖然十分憤怒，但也不至於非置劉煥榮於死地不可。

以我多年與啟禮相處，我深知他是一位重道義又極重感情的人，對幾位民國40年代老兄弟在無緣無故的情況下，對他當面以言詞衝撞，甚至要跟他刀兵相見，他也忍讓不會和對方起衝突。

記得有一次老兄弟彭澤洪在黃舜的陪同下，直接到啟禮的「美華報導」辦公室，當面對啟禮批評，但啟禮一直忍讓不跟澤洪爭辯。房間外有不少護衛啟禮的兄弟，啟禮只要一句話，澤洪與黃舜就要吃虧，但啟禮自始至終都忍讓不言，在我好言相勸下（因為澤洪是跟我是有交情的老兄弟），澤洪才忿忿不平的與黃舜離開辦公室。

尤有甚者，有一段時間，具有很強實力的老兄弟吳沅新（猴子）與啟禮處得很不愉快，兩人之間有一些利益上的衝突，據啟禮跟我說：「沅新對我步步進逼，但我還是步步退讓。」 事後沅新對手下兄弟說，他做出讓步，使他在經濟上蒙受很大的損失，但啟禮也說他對沅新也做了讓步。啟禮對民國40年代的老兄弟不單是顧念情分，即使面對在眾人前批評他的老兄弟，他也會忍讓，從沒有因為自己有人馬，而對無權無勢的老兄弟有任何打擊或報復的念頭。啟禮的為人處世往往不為人所知，不了解他的人，還以為他心狠手辣又無情。

所以要殺周榕或一般祕密的事情，劉煥榮也威脅不到啟禮，除非是絕對不能外洩的驚天祕密。啟禮曾指派過劉煥榮執行幾件機密的任務，但到底是什麼事？我也沒有問過，只有他們之間自己知道，但以我與啟禮談到劉煥榮時，他的認真與氣憤，可以感覺到，這必定是絕對不能讓外界知曉的祕密，不然也不會對啟禮構成威脅。

劉煥榮在審判過程後期，得知有人在司法界對他採取不利運作，他有所不滿也是人之常情的反應。尤其對方可能是他崇拜的江湖偶像，不顧往日情義的對他落井下石，心中憤慨之情可以想像，不免口出帶有威脅的微言，這樣可能更激化他們之間的情緒，終至不可轉圜的境地，最後劉煥榮以悲劇收場。劉煥榮至死都沒有說出這個威脅到啟禮的祕密。

(中時電子報)