國際權威醫學期刊《刺胳針》，近日刊登新加坡3名醫師的文章，他們認為，新冠肺炎經糞口傳播存在一定可能，建議衛生條件差的地區，在處理感染冠狀病毒患者的糞便時，必須遵守嚴格措施，醫院污水也務必適當消毒。

這篇名為《冠狀病毒的腸道感染：SARS-CoV-2的糞便經口傳播可能嗎?》的評論文，作者為新加坡陳篤生醫院普通外科的3位醫生。

作者認為，新冠肺炎的早期報導中，2％至10％的感染者會出現腹瀉、腹痛和嘔吐等腸胃道症狀，而重症監護室患者的腹部疼痛發生率，又相對高得多。另外，在發燒和呼吸道症狀出現前1到2天，出現腹瀉和噁心的患者中，有10％腹痛。

作者指出，儘管飛沫傳染是SARS和MERS主要傳播途徑，但糞便排泄、環境污染和有害生物，也可能導致病毒傳播。該文認為，基於SARS和MERS都曾出現糞便排泄成傳染源的證據，加上這兩種病毒在糞口傳播下保持生存的能力，此次新冠病毒也可能透過此途徑傳播。

(中時 )