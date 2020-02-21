中國爆發新冠肺炎疫情持續擴大，已令日本2月製造業活動創下7年來最大幅度萎縮，也讓日本經濟陷入衰退的危機急升。不過該疫情對歐元區經濟影響有限，同月製造業採購經理人指數（PMI）攀升到12個月高點，凸顯歐洲製造業已逐漸走出頹勢。

自分銀行（Jibun bank）日本2月製造業PMI初值經季調後，從1月終值的48.8降至47.6，創下2012年底來最低點，而且也是連續第10個月位於50榮枯線之下。如果終值證實為萎縮態勢，將締造2009年6月以來製造業最長衰退期。

在細項方面，新訂單分項指數跌速創逾7年最快，至於整體產能與積壓訂單等也均下滑。

另外綜合PMI指數從50跌到47，為2014年4月來最低、服務業PMI則從51降至46.7。

日本經濟景氣大幅轉弱，是迄今新冠病毒對全球經濟與商業造成損害的最明顯跡象，這也可能對日本官員施壓，必須加碼刺激措施因應經濟疲弱。

負責該調查的IHS Markit指稱，最新PMI數據恐令該全球第三大經濟體陷入技術性衰退的機率陡升。它還提到日本服務業的新業務分項指數跌到2016年6月來最低，凸顯該肺炎疫情已對日本旅遊業造成重創。

不過在同時歐元區則不畏病毒肆虐，2月製造業PMI初值從1月終值的47.9升至49.1、為12個月高點。綜合PMI指數也達51.6，創6個月新高。

IHS首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）聲稱，雖然許多歐洲企業表示受到這波疫情影響，供應鏈恐出現斷鏈危機，旅遊業也已受到衝擊，但歐元區經濟成長在2月依然出現加速，這主要由服務業所帶動。

調查顯示，歐元區2月服務業PMI初值從前月的52.5再度升到52.8，為兩個月高點。另外製造業也有走出頹勢的跡象。

但威廉森認為，由於肺炎疫情尚未出現緩和，導致他對歐元區前景仍持謹慎態度。他指出在疫情干擾下，已讓該區2月出口受到延宕。除非新出口可以獲得確定，否則將不利3月產能成長。

(工商 )