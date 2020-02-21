新冠肺炎疫情持續升溫，為防杜不肖業者對徵用口罩哄抬價格或囤積居奇，消保處今日表示，除日前已邀集網路平台業者研商自律規範，阻絕網路平台業者販售的口罩價格異常外，近日又再邀請台灣臉書（Facebook）社群網路平台及相關主管機關開會。「臉書」承諾，稱將依公司政策處理違反社群守則或違反台灣法律的內容。

消保處指出，在網站上販售國內生產製造或國外進口的醫療或外科手術口罩，須符合藥事法及「藥商（局）得於通訊交易通路販賣之醫療器材及應行登記事項」的規定，取得藥商（局）許可執照及醫療器材許可證始得販售。倘未取得或未揭露藥商（局）及該產品許可證等相關資料而有販售行為，即屬違法。

消保處表示，國內各網路平台業者業已建立自律機制，即先行檢視平台業者販售的口罩價格，一旦有異常的情形，即予以下架，此項機制運作已有相當成效。

消保處也發現，有部分業者因此轉而在「臉書」繼續販售，迄今已收到約20件檢舉案件。因此，消保處也特別邀集「臉書」、相關主管機關及地方消保官開會研商。「臉書」承諾，將依公司政策處理違反社群守則或違反台灣法律的內容，並協助宣導，以免平台使用人不慎觸法。

此外，消保處提醒消費者，如發現政府徵用之口罩有價格異常、囤積或品質瑕疵等情事，可撥打1950消費者服務專線，或向行政院消費者保護會網站進行線上申訴，以保障自身權益。

(工商 )