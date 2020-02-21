2016年里約奧運發生「羽球一姐」戴資穎，因為中華羽協與贊助廠商簽訂侵犯選手權益的合約，無法穿自己贊助品牌球鞋比賽的爭議，甚至成為後來體育改革的導火線。未料中華田徑也發生類似狀況，使得奧運國手陳傑今天透過經紀公司在臉書發難。

陳傑指出，去年世錦賽出賽前一天在熱身場，臨時被告知必須換下腳下的跑鞋，改穿田協運動品牌贊助商於出發前3天所配發的跑鞋（團鞋）。後來田協雖然主動溝通，表示認同熱身已經是比賽的一部份，會與贊助商討論合約內容，協助保障選手權益，但拖延到眼看下周就要展開新賽季，仍無結果，讓陳傑憂心無法在奧運年安心出賽，只好在臉書粉絲團發聲。

陳傑所屬經紀公司Charles Sports官方聲明全文如下：

我是陳傑簽約經紀人Charles

希望田徑協會運動品牌贊助商可以尊重每一位選手權益。

2019亞洲田徑錦標賽前選手與協會簽了一份聲明書，本著保障選手的權益，雙方均同意在競賽場、練習場或熱身場時可以穿個人所屬之品牌技術鞋包括但不限於釘鞋、舉重鞋、跑鞋。

因此，陳傑代表國家出賽時，皆符合國家規範，穿著團服團鞋(協會運動品牌贊助商)前往熱身場、重訓室、比賽場，練習及比賽時才會換上自己品牌商的技術鞋。

2019世界田徑錦標賽陳傑出賽前一天在熱身場時，臨時被告知必須換下腳下的跑鞋，改穿協會運動品牌贊助商於出發前3天所配發的跑鞋（團鞋）。當下，經紀公司隨即去電田徑協會釐清問題，協會回覆是協會運動品牌贊助商告知在熱身場必須穿著他們的跑鞋，否則將會違約求償。

當下為不影響陳傑比賽心情，陳傑所屬運動品牌贊助商也表示諒解，希望選手心情能不要受到影響為優先配合。

賽後協會持續主動與我們溝通，表示認同熱身已經是比賽的一部份，將會與協會運動品牌贊助商約時間討論合約內容，並協助保障選手權益，我方對此作法及善意表示肯定，因此未有任何動作，擔心當時選舉氛圍輿論攻擊協會而模糊焦點。

而隨著時間過去，原本告知我方去年11月就會有初步結果，但協會贊助商將會談不斷拖延，直到今天仍未有任何結果，下週陳傑的賽季就即將展開，今年又是重要的奧運年，我方呼籲協會運動品牌贊助商能盡快出面解決此事，能夠讓所有選手安心的出賽。

陳傑曾向我表示自己還算幸運，曾經是該品牌選手，自己鞋子又無特殊加工，因此當下換上不習慣的鞋後，沒有造成運動傷害等不良後果，但如果是長跑選手是否就會造成更大的影響呢？抑或是未來優秀選手在選擇運動品牌贊助商時，都需要跟協會簽約贊助商一致才不會影響表現呢？

選手與協會贊助商無任何合約關係，因此我方無法得知合約內容，也無法循法律途徑來捍衛選手權益，只能透過此管道呼籲協會贊助商正視選手參賽權益，也期待臺灣運動環境能持續前進。

Charles

2020.2.21

(中時 )