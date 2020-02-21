近來美國政府對華鷹派放出消息，指出政府將祭出對華為更嚴厲措施，包括限制外企使用美國設備製造出貨給華為的晶片，其中台積電也被點名，加上新冠肺炎疫情肆虐，大陸市場消費意願勢必下降，甚至連華為的大陸供應鏈恐怕也會出問題。不過，華為常務董事、運營商BG總裁丁耘受訪表示，華為在近半年內供應鏈不會產生問題。

美國對華鷹派釋放的消息，已經被美國總統川普親自發推文警告，指稱若美國的產品出貨給陸企受到限制，美國市場受到的負面影響也逃不掉，這也違反美國堅持公平貿易的原則。美國國防部也一改先前態度，不再阻撓美國政府加強力道禁止美企對華為出口，原因就是若過度限制美企供貨，恐怕美企供應鏈也會受到衝擊。

至於華為本身，丁耘在華為倫敦產品與解決方案發布會上提到，華為已經獲得91個5G商用合約，5G Massive MIMO AAU（Active Antenna Unit）模塊發貨超過60萬個，其中，歐洲47個，亞洲27個，其他地區17個。就算美國政府極力勸阻，盟友英國最終還是放行華為可以參與該國5G網路建設。

自從華為被列入實體清單之後，美企被迫暫停與華為業務往來，華為也無法使用Google服務，導致華為去年在海外銷售數據下滑，華為也將銷售客群以及供應鏈移回大陸，華為在去年第三季市占率更是突破4成，可說是大陸市場逆轉了華為在手機業務銷售面臨困境。

然而，新冠肺炎持續延燒，導致大陸經濟活動幾乎陷入停擺，華為高度仰賴大陸成了問題。據外國財經媒體報導，丁耘受訪就提到，華為在廣東的廠區幾乎復工，但在武漢某些產能還沒恢復，海外市場則是依靠當地員工，在歐洲的據點幾乎有70%員工來自當地，銷售以及服務都沒有影響。

丁耘表示，華為每天都在進行評估，針對最新狀況作出對策，未來3~6個月不會有太大影響。

(中時電子報)