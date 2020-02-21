甲骨文（Oracle）共同創辦人艾利森（Larry Ellison）19日在自家豪宅，幫美國總統川普舉辦募款活動，引發甲骨文員工不滿，數百人於翌日同步罷工，抗議艾利森悖離公司核心價值，這也顯示矽谷員工日漸展現他們的政治影響力。

據美媒報導，約300名甲骨文員工於當地時間20日中午時分，離開工作崗位展開罷工，將時間投入做志工或從事公民參與。甲骨文聘雇13.6萬人力。

矽谷向以崇尚自由風氣著稱，艾利森此舉觸怒不少甲骨文員工，本周稍早在線上發起請願活動，呼籲艾利森取消川普募款活動。

甲骨文員工在請願書上指出：「我們對甲骨文創辦人艾利森支持川普感到失望，這麼做無法申張甲骨文多元化、包容及合乎道德商業行為的核心價值。」

一名自稱甲骨文軟體工程師的推友周四推文指出，他們「於午後請假，參與實質等同罷工的行動，將時間金錢投入進步事業。」

另一位甲骨文開發商周三推文說：「對我而言，反川普不再事關政治立場，或是對他大多數糟糕的政策表達反對，而是事關你是否相信法治。」

報導指出，部分甲骨文員工是利用假期或私人時間參與罷工，因為擔心公司會有激烈反應。報導還說，周四有甲骨文員工無法用公司電腦，連上抗議艾利森的網站，對此甲骨文發言人回應，是防毒軟體運作的緣故。

近年來大型科技公司的勞工行動愈來愈普遍，谷歌、微軟、亞馬遜、Salesforce.com等矽谷科技巨擘的員工，會對性騷擾、政府合約等爭議公開表達委屈不滿。

(工商 )