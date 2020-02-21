新冠肺炎疫情持續延燒，導致各個行業多少都受到負面影響，色情產業也不例外，北部應召站更直言「業績掉5成」。然而新北市中和區一間以「共享女友」名義開設的擬真娃娃另類應召站生意卻超好！先前本刊記者也曾獨家系列報導過，業者相當專業，會徹底清潔殺菌娃娃，才能讓顧客也使用的安心。

老闆Kyle從日本高價引進栩栩如生的「性愛娃娃」，以「共享女友」名義開起另類應召站，並砸重本從日本等世界大廠引進OT、人造人、4woods的真人矽膠娃娃，選用最高規格鉑金矽膠，觸感有如真人皮膚一般，每一隻要價都高達2、30萬元，這是全國第一家光天化日「公然賣淫」，又沒觸法的情色產業。

號稱「共享女友」的娃娃們，還有「番數」排名表，紅牌1天得接客6、7次。（圖／翻攝自EDS伊甸園的秘密官網）

「小姐」得先以電毯加棉被「加熱」，模擬好真人體溫，才能出場「接客」。（圖／本刊攝影組攝）

業者在顧客上門「光顧」小姐前，還會特別加熱娃娃，讓溫度像真人一般，使用起來更舒服，就連肌膚、鎖骨等各部位也都製作得維妙維肖，娃娃的手腳、軀幹還可依「客人」需要姿勢任意自行調整，身上的體毛也完全顯現，連性器官的構造、觸感也與真人無異。

想到這家另類應召站消費，代價是每小時2300元，但和真人「僅能1發」相比，在這裡「抒發」，店家不但不會打擾，有本事還可儘管「吃到飽」。

接客後，店家會徹底刷洗、清潔每隻娃娃，最後還以紫外線燈做全身殺菌。（圖／本刊攝影組攝）

造型師專注地替「小姐」梳妝打扮，完全不因她們非真人而有一絲馬虎。（圖／本刊攝影組攝）

近期因冠狀病毒肆虐，也有不少人擔憂衛生健康，但業者自有一套相當專業的消毒清潔模式，專業的清潔工作人員會先以清潔藥水刷洗、烘乾娃娃，再以紫外線燈照射消毒，最後還有專業造型師打理好娃娃們的一切造型、妝容，讓「她們」能繼續美美接客。另外，使用過的房間也會用酒精全面消毒，讓下一位顧客有乾淨、舒適的環境，所以新冠病毒並不會對他們的生意造成影響，因此讓「真人娃娃」又在最近打開更多知名度。

恩主公醫院泌尿科主任王炯珵則指出，即便對象是娃娃，最好還是養成和真人做愛一樣的習慣，全程都要戴保險套等防護措施，較能避免相關疾病，若業者有提供拋棄式假女陰，選用該道具比使用「一體成型」娃娃為佳。

Kyle雄心萬丈想當情色教父，未來還想讓「性愛娃娃」事業可上櫃。（圖／本刊攝影組攝）

創辦人Kyle更表示將會繼續開立分店，另外也將增加VR虛擬性愛設備、進口男娃開發「女性市場」等，期望能達到最終目標：成為國內第一個上櫃的「特種行業」。

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(中時電子報)