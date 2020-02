新冠肺炎台灣確診數在今(21日)已增至26例,防疫單位要追查感染源和防堵疫情早已兩頭燒,居然還有居家檢疫者不乖,四處「趴趴走」。台北市長柯文哲在臉書上特別指出一位檢疫者「胡析延」相當惡劣,故意在入境時留下假資料,害市府無從追查。怒嗆「出來面對」!有趣的是,市府特別製圖,讓柯P扮演成「最強老爸」,宣示找出這位漏網之魚的決心。

台北市副市長黃珊珊今日下午召開新冠肺炎疫情應變會議,同時宣布北市又出現一名居家檢疫失聯者,但這位失聯者惡意留假資料,因此警方無法查到該名叫做「胡析延」的男子。

對此,台北市長柯文哲在臉書上表示,目前台北市的居家隔離人數已經為零,但尚有許多居家檢疫的市民,對待檢疫者不但要提供送參跟到垃圾服務,以確保每位都確實待在家。因為已經26例確診,目前採直接定位檢疫者手機的方式,防止有人把公用手機放在家,而帶個人手機出門「趴趴走」的狀況。

但卻有這位叫「胡析延」的男子,在入境時留下假資料,導致北市府要追蹤的時候,查無此人,呼籲大眾能幫忙找人。

為了宣示找到「胡析延」的決心,市府小編特地製圖,讓柯P扮演起電影《即刻救援》中的「最強老爸」連恩·尼遜(Liam Neeson),並挪用電影中的經典台詞,對所有居家檢疫者喊話:

如果你配合居家檢疫(If you cooperate with home quarantine)

我們會給你生活津貼(We will give you a living allowance)

我們幫你倒垃圾(We will also get rid of your trash)

也會送餐給你吃(Food will olso be provided for you)

但如果你擅自外出(But if you go out without permission)

那麼我會去找你(I will look for you)

然後我會找到你(I will find you out)

然後我會裁罰你(And I will punish you)

