班機落地後，直接由車輛拖往飛機維修公司棚廠。

鑽石公主號包機於21日晚間9點49分許降落桃園國際機場，現場防疫單位的救護車與軍方支援的化學消毒車也在晚間19時30分就陸續抵達桃機先行就位，將協助現場防疫消毒處理工作，以確保人機安全。

班機落地後，直接由車輛拖往飛機維修公司棚廠，依規劃進行各項檢疫。(翻攝自直播影片)

不過班機落地後，直接由車輛拖往飛機維修公司棚廠，中央流行疫情指揮中心表示，包機搭載19名鑽石公主號旅客，及1名先前派去的醫生，19位旅客下機後，會送到衛生福利部台北醫院、衛生福利部桃園醫院住院篩檢，再經過採檢2次後，若都呈現陰性，還須經專家及醫生判定是否能離開醫院集中場所隔離。

(中時電子報)