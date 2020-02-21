公主號包機抵台 落地後直接進棚廠做這事 22:302020/02/21 中時電子報 湯萱樂 、中時、 范揚光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鑽石公主號包機落地抵台。(楊宗灝、陳麒全攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 班機落地後，直接由車輛拖往飛機維修公司棚廠。 鑽石公主號包機於21日晚間9點49分許降落桃園國際機場，現場防疫單位的救護車與軍方支援的化學消毒車也在晚間19時30分就陸續抵達桃機先行就位，將協助現場防疫消毒處理工作，以確保人機安全。 班機落地後，直接由車輛拖往飛機維修公司棚廠，依規劃進行各項檢疫。(翻攝自直播影片) 不過班機落地後，直接由車輛拖往飛機維修公司棚廠，中央流行疫情指揮中心表示，包機搭載19名鑽石公主號旅客，及1名先前派去的醫生，19位旅客下機後，會送到衛生福利部台北醫院、衛生福利部桃園醫院住院篩檢，再經過採檢2次後，若都呈現陰性，還須經專家及醫生判定是否能離開醫院集中場所隔離。 (中時電子報) #包機 #棚廠 #晚間 #現場 #隔離 #檢疫 #華航 #包機 #鑽石公主號 #防疫 #消毒 #陰性 #兩次 也許您會感興趣 推薦閱讀 修法嚇阻居家隔離趴趴走 04:102020/02/17 時論廣場 回家了！69名台商清晨6點離開台中隔離所 07:362020/02/18 社會 攝影師過年返台遭隔離 出院拍片解密負壓隔離病房 17:292020/02/18 生活 肺炎疫情衝擊企業營運 中市勞工局積極輔導 15:252020/02/19 生活 愛微科 智慧體溫貼片搶市 04:102020/02/20 產業．科技 上郵輪查驗4天 5移民官解禁 直呼幸運 04:102020/02/20 政治要聞 須隔離沒薪水 政院研擬補償條例 04:102020/02/20 政治要聞 公主的戰疫才要開始 04:102020/02/20 時論廣場 居家隔離雇主要給假不強制給薪 政府給補償 14:142020/02/20 生活 居家隔離趴趴走 陳以信：應戴電子手環 12:322020/02/21 政治 社會熱門新聞 終於回家！鑽石公主號包機現抵桃機 - 社會 陳啟禮與劉煥榮的恩怨情仇：他至死都沒說出的秘密 - 社會 公主號包機抵台 落地後直接進棚廠做這事 - 社會 24例確診北部婦活動範圍曝光 愛唱卡拉OK、公園運動 - 社會 「肉包包」與乾爹床戰影片外流！「蛋餅薇涵」網路公審鐵粉 判4月賠15萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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