東森國際（2614）投資子公司「東森寵物雲」公布，2020年開春首月開出紅盤，單月營收突破1.6億元，91家門市中有超過10家門市業績創下近年營收新高，東森寵物雲商店的營運表現突出，已成為台灣寵物業的龍頭。

對於年輕創業者對寵物滿滿的熱情，東森寵物雲董事長陳安祥在Meet創業小聚系列講座時給予鼓勵，也不忘分享如何利用東森民調數據來科學推估寵物市場。

陳安祥表示，東森寵物雲藉由東森購物950萬會員每日IVR進線電訪加上ETtoday新聞雲的大數據貼標，推估台灣民眾飼養寵物比例約22％，養狗55％、養貓28％、每月養狗願意花費1500元以上、佔38％，每月養貓願意花費1,500元以上佔35％，台灣每年寵物市場達507億元規模。

而分食寵物市場，專業寵物店約佔38％、專業寵物美容店約佔11％、動物醫院約佔20％、網購約佔21％、超市約佔10％，如此龐大的市場，陳安祥認為，寵物市場服務已經與人有關的服務項目沒有太大差別；東森寵物雲全方面的供應寵物從青壯年、中老年到晚年的服務，從生鮮食品、寵物托育、寵物旅館、寵物教育一應俱全，對寵物飼主來說是最佳的選擇。

(中時 )