新冠肺炎除了引發恐慌，也加大民眾對疫區疑似病患的敵視和仇恨。除了歐美傳出有亞裔人士遭到歧視、霸凌外，烏克蘭政府20日用巴士載著從中國武漢撤離的僑民到醫院隔離，結果途中竟遭到居民丟石頭攻擊，當局立刻派出鎮暴警察維持秩序。總統澤倫斯基趕緊出面喊話，呼籲國人團結一心對抗疫情。烏克蘭衛生部門也澄清，車輛沒有任何乘客出現新冠肺炎症狀。

根據英國廣播公司BBC報導，從武漢飛抵烏克蘭的45名烏克蘭人和27名外籍人士，被6輛巴士載往中部波塔瓦地區新桑札里（Novi Sanzhary）醫院進行14天隔離。但行經途中，大批居民擔憂這些人會帶來病毒，燃起火堆阻擋車輛前進，並丟擲石塊、磚頭等暴力手段攻擊巴士。

總統出面喊話，而總理洪恰魯克（Oleksiy Honcharuk）與內政、衛生部長直接前往當地，試圖平息紛亂。澤倫斯基發表聲明，稱多數乘客年齡在30歲以下，對許多人來說，他們就像孩子一般。並感性呼籲民眾：「我想談論的是另一種危險，那就是忘了我們都是人類，我們都是烏克蘭人。」東歐除了俄羅斯，幾乎沒有任何疑似或確診病例。

(中時 )