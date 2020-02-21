每次人類遭受病毒入侵引發疫情，蝙蝠總是頭號嫌疑犯，事後也證明牠大多數時候沒有被冤枉，很多病毒的源頭確實是牠。而且蝙蝠身上還不只已經在人類世界造成傷亡的這些病毒而已，還有60～100種其它的病毒，但蝙蝠自己卻完全不會因為這些病毒而生病，牠為什麼這麼神奇？

好萊塢多部世界末日電影裡，世界的毀滅，都以一場傳染病開始。武漢肺炎發生之後，一部已經快10年的舊片《全境擴散》突然爆紅。

電影裡，事件開始的第一天，某地，蝙蝠漫天，一隻蝙蝠啃飽樹上芭蕉之後，飛進豬舍，倒掛在屋樑上，大了一坨大便，大便掉進了飼料槽裡，被豬吃了進去。

接著，烤乳豬的大廚到了豬舍，精挑細選選了隻小豬。回到廚房，他殺了豬，正在滿是豬血、體液的檯子上處理小豬，前檯服務生進來通知，從美國到香港出差的貴客（葛妮絲．派特洛飾演）要向大廚致意，大廚的手離開小豬，在圍裙上擦了擦手，出來餐廳和葛妮絲．派特洛握手、拍照留念。接著，隨著葛妮絲．派特洛在香港、澳門的洽商和娛樂路線，病毒向全球擴散。

◎最危險的病毒都來自蝙蝠

惡名昭彰的病毒都是近50年來才出現在人類中，而攜帶這些病毒的，都是蝙蝠。（圖／Pixabay）

立白、亨德拉、伊波拉、MERS、SARS，這些都是世界上最危險的病毒。像伊波拉這一類出血性傳染病，會殺死90％的受感染者。這些惡名昭彰的病毒都是近50年來才出現在人類中，而攜帶這些病毒的，都是蝙蝠。

蝙蝠這物種極其特殊，牠身上攜帶的、對人類致命的病毒種類和數量，超過絕大多數的動物，一個主要原因是蝙蝠喜歡群居，不同種類的蝙蝠，會大量聚集在擁擠閉塞的空間裡，使得病毒在蝙蝠之間你傳我、我傳你。

那麼為什麼大多數受感染的蝙蝠不會死亡，還到處飛行傳播病毒呢？

◎飛行增強修復力 讓蝙蝠百毒不侵

當蝙蝠在空中飛行的時候，會增強DNA的修復能力和產生其他防護作用，讓蝙蝠能百毒不侵。（圖片來源：Pixabay）

一般來說，會飛的動物，絕大部份不是哺乳類，因為飛行需要大量的能量，哺乳類動物沒有辦法在不產生損害DNA的副產品下飛行，但蝙蝠就可以。

當蝙蝠在空中飛行的時候，反而會增強飛行時DNA的修復能力和產生其他防護作用，這些變化能夠抑制入侵者的特殊細胞，讓蝙蝠就能百毒不侵。

病毒又是怎麼樣在蝙蝠體內生存的呢？

很多病毒儘管惡名昭彰，其實它們的生存條件十分挑剔，它們需要體內溫度有著精密控制的陸地動物。

而當蝙蝠飛行的時候，牠的體溫上升到40℃左右，一般病毒是難以承受這種高溫的，但少數堅強的病毒進化到能夠承受這種熱度，也就是說，它們進到人體細胞內之後，人的免疫系統對它發動戰爭，引發發燒，但發燒的溫度對牠們來講只是小菜一碟。

當人類的活動侵入蝙蝠棲息地，也就消除了人類與蝙蝠的生存界線；除非人類限縮活動範圍，否則人與蝙蝠身上病毒的戰爭，永無休止。

(中時電子報)